Сырский — Украинские войска в «активной обороне», но они способны удивить

https://racurs.ua/n191397-syrskiy-ukrainskie-voyska-v-aktivnoy-oborone-no-oni-sposobny-udivit.html

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Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю інформаційній агенції Reuters заявив, що українські війська, які проводять контратаки та перебувають у «активній обороні» ще можуть здивувати.

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Крім того, Сирський сказав, що для переваги українським силам потрібна більша кількість передового обладнання, яке працює на кількох частотах одночасно.

А ключовим моментом є концентрація сил у найбільш вразливому місці в найкращий час, і цей принцип «не втратив своєї актуальності».

Його поведінка безпристрасна, і його послання чітке: сухопутні сили України зосереджені насамперед на обороні вздовж східної ділянки фронту протяжністю 1000 км (600 миль) під його командуванням. Однак їх не слід зараховувати до наступальних сил, — пише Reuters.

В інтерв’ю наприкінці минулого тижня генерал-полковник Сирський підкреслив мінливі реалії на полі бою, які послабили надії на великий український прорив.

Попри початковий оптимізм щодо літнього контрнаступу, російська оборона в основному вистояла, обмеживши раннє просування кількома кілометрами в деяких місцях. Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій, виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат, — сказав Reuters Сирський. Він зазначив, що росія намагається перехопити ініціативу, оскільки вторгнення наближається до другої річниці та сподівається повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей. Українські війська, зі свого боку, влаштовують менші контратаки в тому, що Сирський назвав «активною обороною»: тримаючи противника напоготові, шукаючи можливості для удару, в той час, як вони намагаються відновити ініціативу.

Бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що росія також навчилася реагувати та стримувати втрати.

Наступи на рівні батальйону — велика рідкість, — сказав Сирський, додавши, що широке використання безпілотників змусило змінити тактику.

Нагадаємо, Україна заявляє, що не має достатньо боєприпасів для підтримки бажаного рівня атак, і закликає західних партнерів зробити більше для їх постачання.

Щоб отримати перевагу, українські сили потребують більшої кількості передового боєкомплекту, який працює на кількох частотах одночасно, розповів Сирський.

Але ще залишалися можливості просунутися, створивши те, що генрал назвав «штучною перевагою», як це зробила Україна восени 2022 року.

Незважаючи ні на що, будуть певні райони, які будуть сильно захищені, а інші — менш захищені, — сказав він.

Головне, додав Сирський, полягає в тому, щоб зосередити сили на найбільш вразливій точці в найкращий час, принцип, який «не втратив своєї актуальності».