Пять стран-соседок Украины требуют у Еврокомиссии вернуть пошлину на украинское зерно

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають у Єврокомісії повернути мито на українське зерно через нібито недоброчесну конкуренцію.

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Міністри сільського господарства країн стверджують, що фермери «зазнали значних збитків» після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Вони закликають Єврокомісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажівок на пункті пропуску «Сірет».

Вони знову заблокували кордон. Інформацію українським прикордонникам передали румунські поліцейські.

У ДПСУ зазначили, що проблем з оформленням всіх видів транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України наразі немає. Напередодні фермери блокували пункт пропуску упродовж шістьох годин.

Протестувальники вимагають заборонити ввезення в країну українського зерна та збільшити субсидії, аби мати змогу конкурувати в ціні з українською сільгоспродукцією, що потрапляє на місцевий ринок.

Reuters із посиланням на Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило: країни-підписанти вказали на те, що їхні країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти, — йдеться в листі.

Нещодавно міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зазначав, що лібералізація імпорту з України сприяє не економіці країни, а збагаченню групи олігархів, які тримають капітал за її межами.

Протести фермерів прокотилися й Німеччиною. Центр Берліна декілька разів паралізували через найбільший страйк фермерів. Демонстранти виступають проти скасування субсидій для сільського господарства.