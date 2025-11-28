Власти Бельгия заявили, что использование замороженных активов РФ может сорвать мирное соглашение. Фото:

План Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України може завадити підписанню мирної угоди.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Європейській комісії, що погодження репараційного кредиту для України у розмірі 140 млрд євро з використанням заморожених російських активів може завадити підписанню мирної угоди між Україною й РФ й матиме серйозні економічні та геополітичні наслідки. Про це повідомили Financial Times і Reuters із посиланням на лист бельгійського прем'єра до голови ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Поспішне просування пропонованої схеми репараційного кредитування, як супутнього збитку, призвело б до того, що ми, як Євросоюз, перешкоджаємо досягненню остаточної мирної угоди, — пише де Вевер.

Очільник уряду Бельгії також зазначив, що цей план може спонукати інвесторів продавати облігації Євросоюзу або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, «посилюючи системні ризики» та потенційно дестабілізуючи євро.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні «репараційного кредиту» в розмірі 140 млрд євро. Цю позику планувалося погасити за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.

