Автомобиль полиции взорвали в Москве, погибли силовики. Фото:

Вибух автомобіля стався у південній частині Москви у ніч на 24 грудня.

Інцидент стався на вулиці Ясеневій біля поліцейської дільниці, поблизу місця, де 22 грудня ліквідували генерал-майора Збройних сил Росії Фаніля Сарварова. На місце події працювали поліція, рятувальники та сапери, територія була оточено. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинули троє співробітників поліції. Ще один госпіталізований з важкими травмами.

Попередньо відомо, що саморобний вибуховий пристрій був закріплений під днищем службового автомобіля поліції з боку пасажирського сидіння, поряд із водієм.

Підривника ще не знайшли. Силовики вивчають записи із камер відеоспостереження й опитують очевидців.

Нагадаємо, 22 грудня на паркінгу в Оріхово-Борисово у Москві вибухнув автомобіль Kia Sorento. Це сталося тоді, коли в машину сів 56-річний водій, який виявився генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який служив в Генштабі ЗС Росії. Внаслідок вибуху він загинув.