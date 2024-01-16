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Маршрутное такси сгорело утром 16 января в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве утром сгорело маршрутное такси (ФОТО)https://racurs.ua/n191406-v-kieve-utrom-sgorelo-marshrutnoe-taksi-foto.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва сьогодні, 16 вранці, горіло маршрутне таксі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.
Зазначається, що повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова надійшло до рятувальників о 6.48.
Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07.17 пожежу було ліквідовано, — вказано в повідомленні.
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину та обставини пожежі встановлюють.