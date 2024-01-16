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Маршрутное такси сгорело утром 16 января в Киеве, фото: ГСЧС

В Киеве утром сгорело маршрутное такси (ФОТО)

16 янв 2024, 09:56
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У Голосіївському районі Києва сьогодні, 16 вранці, горіло маршрутне таксі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова надійшло до рятувальників о 6.48.

Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07.17 пожежу було ліквідовано, — вказано в повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину та обставини пожежі встановлюють.

Маршрутне таксі згоріло вранці 16 січня у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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