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Маршрутне таксі згоріло вранці 16 січня у Києві, фото: ДСНС

У Києві вранці згоріло маршрутне таксі (ФОТО)

16 січ 2024, 09:56
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У Голосіївському районі Києва сьогодні, 16 вранці, горіло маршрутне таксі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова надійшло до рятувальників о 6.48.

Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07.17 пожежу було ліквідовано, — вказано в повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину та обставини пожежі встановлюють.

Маршрутне таксі згоріло вранці 16 січня у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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