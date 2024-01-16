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В белорусских школах будут учить, как допрашивать военнопленных, фото:

Белорусских школьников будут учить допрашивать военнопленных американцев

16 янв 2024, 14:59
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У білорусі старшокласників навчатимуть допитувати англомовних полонених.


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Про це повідомляє «Польське радіо».

Міносвіти білорусі оголосило про запровадження нових предметів у школах для 16−17-річних підлітків, котрі передбачають курс «воєнного перекладу», в межах якого:

  • молодь вивчатиме англійською мовою про армії та озброєння Великої Британії та Сполучених Штатів, зокрема навчиться визначати звання та категорії американських та британських військових;
  • підлітки також читатимуть англійською мовою військові документи й карти, вчитимуться допитувати англійських і американських військовополонених.

За інформацією білоруських ЗМІ, відповідний курс для учнів 10 і 11 класів розрахований на 69 годин.

Зазначається, що раніше в білоруських школах було заборонено демонструвати фотографії Лондона, Парижа та інших іноземних міст на уроках мови, а також розповідати про культуру і цивілізацію західних країн.

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка вживає заходів, спрямованих на повну русифікацію освіти та суспільного життя, а також на антизахідну індоктринацію і мілітаризацію дітей та молоді.

Джерело: «Польське радіо»


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