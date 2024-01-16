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У білоруських школах навчатимуть, як допитувати військовополонених, фото:
Білоруських школярів навчатимуть допитувати військовополонених американцівhttps://racurs.ua/ua/n191416-biloruskyh-shkolyariv-navchatymut-dopytuvaty-viyskovopolonenyh-amerykanciv.htmlРакурс
У білорусі старшокласників навчатимуть допитувати англомовних полонених.
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Про це повідомляє «Польське радіо».
Міносвіти білорусі оголосило про запровадження нових предметів у школах для 16−17-річних підлітків, котрі передбачають курс «воєнного перекладу», в межах якого:
- молодь вивчатиме англійською мовою про армії та озброєння Великої Британії та Сполучених Штатів, зокрема навчиться визначати звання та категорії американських та британських військових;
- підлітки також читатимуть англійською мовою військові документи й карти, вчитимуться допитувати англійських і американських військовополонених.
За інформацією білоруських ЗМІ, відповідний курс для учнів 10 і 11 класів розрахований на 69 годин.
Зазначається, що раніше в білоруських школах було заборонено демонструвати фотографії Лондона, Парижа та інших іноземних міст на уроках мови, а також розповідати про культуру і цивілізацію західних країн.
Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка вживає заходів, спрямованих на повну русифікацію освіти та суспільного життя, а також на антизахідну індоктринацію і мілітаризацію дітей та молоді.
Джерело: «Польське радіо»