Уряд Польщі домовився з перевізниками призупинити блокаду кордону

Блокада кордону Україні та Польщі буде призупинена, фото: «Прямий»

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Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною. Згідно з угодою, протест призупиняють до 1 березня.

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Про це під час пресконференції у Варшаві заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, повідомляє сьогодні, 17 січня, агентство «Укрінформ».

Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах — Корчова, Гребенне, Дорогуськ, — зазначив Клімчак.

За словами міністра, відповідна угода містить сім пунктів і діятиме до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується вирішити проблеми перевізників.

Раніше сьогодні агентство Reuters з посиланням на Томаша Борковського з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, повідомило, що, згідно з домовленістю, протест призупинять у середу з 13.00 за київським часом.

Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд, — зазначив Борковський.

Джерело: «Укрінформ», Reuters