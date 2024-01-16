Мы с путиным прекрасно ладим — Трамп пообещал быстро закончить войну в Украине

https://racurs.ua/n191418-my-s-putinym-prekrasno-ladim-tramp-poobeschal-bystro-zakonchit-voynu-v-ukraine.html

Ракурс

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

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Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом рф володимиром путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

Ми з путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива… І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко, — сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України та росії:

Я дуже добре знаю президента путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни) ніколи не повинно було статися.

Дональд Трамп здобув перемогу на кокусах (партійних зборах) у штаті Айова. Це дає йому потужний старт у боротьбі за висунення в президенти від Республіканської партії, пише Associated Press.

Експрезидент набрав 51%. Далі з великими відривом йде губернатор Флориди Рон Десантіс (21%) і на третьому місці колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі (19%). Наступні праймериз відбудуться в Нью-Гемпширі.

Четверте місце посів бізнесмен Вівек Рамасвамі. Він оголосив про завершення участі в перегонах і сказав, що буде підтримувати Трампа.

Раніше Рамасвамі заявляв, що в разі перемоги на виборах прийме контроль росії над окупованими територіями і заблокує вступ України до НАТО — в обмін на вихід рф із військового союзу з Китаєм. Обіцяв скасувати санкції і «повернути рф на світовий ринок».