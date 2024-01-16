Рада поддержала создание электронного реестра военнообязанных

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n191417-rada-podderjala-sozdanie-elektronnogo-reestra-voennoobyazannyh.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 16 січня, голосами 249 народних депутатів прийняла в цілому законопроект № 10062, який розблоковує цифровізацію української армії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також цей законопроект передбачає автоматичне отримання військовим статусу учасника бойових дій (УБД).

Я наполягав на автоматичному отриманні УБД вже багато місяців! До мене з цього приводу зверталось дуже багато військовослужбовців. Нарешті закон прийнятий! — наголосив Гончаренко.

У прес-службі Міноборони зазначають, що цей законопроект передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Законопроект запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату), — зазначають у відомстві.

Зазначається, що завдяки Законопроєкту буде створено:

реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям;

портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Крім того, законопроект надає Міноборони можливість розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. У відомстві зазначають, що завдяки цьому: