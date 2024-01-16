Рада підтримала створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

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Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада підтримала створення електронного реєстру військовозобовʼязанихhttps://racurs.ua/ua/n191417-rada-pidtrymala-stvorennya-elektronnogo-reiestru-viyskovozobov-yazanyh.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 16 січня, голосами 249 народних депутатів прийняла в цілому законопроект № 10062, який розблоковує цифровізацію української армії.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Також цей законопроект передбачає автоматичне отримання військовим статусу учасника бойових дій (УБД).
Я наполягав на автоматичному отриманні УБД вже багато місяців! До мене з цього приводу зверталось дуже багато військовослужбовців. Нарешті закон прийнятий! — наголосив Гончаренко.
У прес-службі Міноборони зазначають, що цей законопроект передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
Законопроект запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату), — зазначають у відомстві.
Зазначається, що завдяки Законопроєкту буде створено:
- реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям;
- портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
Крім того, законопроект надає Міноборони можливість розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. У відомстві зазначають, що завдяки цьому:
- будуть вивільнені засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об'єктів військової та цивільної інфраструктури);
- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.