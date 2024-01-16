В Раде снова не голосовали постановление об увольнении Безуглой с должности в комитете

https://racurs.ua/n191420-v-rade-snova-ne-golosovali-postanovlenie-ob-uvolnenii-bezugloy-s-doljnosti-v-komitete.html

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На засіданні Верховної Ради 16 січня вдруге відмовилися ставити на голосування постанову про відкликання депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко згодом заявила (і показала), що Безугла «прийшла з розборками» в сектор фракції «ЄС», «всілася тут й відмовлялася йти на своє місце».

Постанову про звільнення Безуглої не змогли винести на розгляд Ради, оскільки спікер Руслан Стефанчук закрив засідання.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»), винести питання про звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови «оборонного» комітету ВР на розгляд парламенту вимагали: «слуга народу» Ігор Кривошеєв, депутати від Євросолідарності Ірина Геращенко та Артур Герасимов, Володимир Кабаченко від «Батьківщини», Олександра Устінова від «Голосу» та позафракційний нардеп Дмитро Разумков.

Але проти виступив [голова фракції «Слуга народу» Давид] Арахамія. І так і не поставили. Бояться що є голоси, — написав Железняк.

Згодом він повідомив, що трибуну в залі Ради заблокували. Після цього головуючий закрив засідання. Постанову щодо Безуглої розглянуть на наступному.

Це вперше, напевно, в історії нашого скликання, щоб опозиція так щиро і енергійно виступала за кадрове рішення коаліції. При тому, обʼєдналися люди, які в житті між собою навіть не розмовляють). Maryana — connecting people, — зауважив нардеп.

Сама ж Безугла знову опублікувала саркастичний допис з фото.