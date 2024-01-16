В эфире телемарафона показали карту с Крымом в составе россии

https://racurs.ua/n191426-v-efire-telemarafona-pokazali-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii-foto.html

Ракурс

В ефірі телемарафону 16 січня по полудню показали карту з Кримом у складі рф.

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У сюжеті журналістка телеканалу «Ми — Україна» Олена Гончаренко розповідала про комунальний колапс, який шириться росією, та проблеми московитів з опаленням.

Сюжет, який вийшов о 16.07, проілюстрували мапою, на якій Крим є частиною рф.

Крім того, згідно з цією картою, росії також належать Курильські острови, які СРСР захопив у Другій світовій війні. У жовтні минулого року Україна офіційно визнала ці острови окупованою територією Японії.