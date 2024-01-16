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Ракурс
В ефірі телемарафону показали карту з Кримом у складі рф

В ефірі телемарафону показали карту з Кримом у складі рф (ФОТО)

16 січ 2024, 18:17
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В ефірі телемарафону 16 січня по полудню показали карту з Кримом у складі рф.


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У сюжеті журналістка телеканалу «Ми — Україна» Олена Гончаренко розповідала про комунальний колапс, який шириться росією, та проблеми московитів з опаленням.

Сюжет, який вийшов о 16.07, проілюстрували мапою, на якій Крим є частиною рф.

Крім того, згідно з цією картою, росії також належать Курильські острови, які СРСР захопив у Другій світовій війні. У жовтні минулого року Україна офіційно визнала ці острови окупованою територією Японії.

Джерело: Ракурс


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