Ми працюємо, щоб росія зазнала поразки - Блінкен та Салліван на зустрічі з Зеленським в Давосі:

https://racurs.ua/ua/n191425-my-pracuiemo-schob-rosiya-zaznala-porazky-blinken-ta-sallivan-na-zustrichi-z-zelenskym-v-davosi.html

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США сповнені рішучості продовжувати надавати підтримку Україні й тісно співпрацює з Конгресом з метою забезпечити таку підтримку. В цьому українського президента Володимира Зеленського запевнив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Така рішучість до подальшої підтримки Україні присутня на фоні щоденних російських атак на українське цивільне населення та інфраструктуру, зазначив Блінкен, додавши, що «ми також бачимо неймовірну мужність і стійкість українського народу, мужність і стійкість ваших сил безпеки», — йдеться в пресрелізі на сайті Державного департаменту.

Своєю чергою радник з національної безпеки США Джейк Салліван вказав на те, що США працюють разом з Україною над тим, щоб «Росія зазнала поразки, а Україна отримала перевагу».

Натомість президент України Володимир Зеленський подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за «незмінну й потужну допомогу» України.

Зеленський на Всесвітньому економічному форумі зустрівся також із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський подякував за «стійку підтримку» України та розповів, що серед тем обговорення були «ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО».

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка також зустрілася із Зеленським, у своїй промові до учасників форуму 16 січня нагадала, що росія вже зазнала воєнного, економічного та дипломатичного провалу, й стала залежною від Китаю, потерпаючи від санкцій.

Зеленський та фон дер Ляєн провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Сторони домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у ЄС.

За цією домовленістю, скринінг має розпочатися якнайшвидше, щойно до Брюсселя прибуде українська делегація. Уряд має докласти зусиль, щоби це сталося не пізніше ніж за тиждень, — заявив «ЄвроПравді» заступник керівника ОП Ігор Жовква

Україні потрібна перевага у повітрі, така ж якої ми досягли у Чорному морі. І партнери знають, як в цьому допомогти, — сказав Зеленський під час виступу в Давосі.

Всі думали, що росія має ракети, які не можна збивати. «Петріоти» збивають все. Хтось боявся наслідків, якщо Україна отримає зброю дальнього ураження. Ми чули, що росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. Майже 16 млн тонн вантажів транспортували наші порти. І ми можемо довести, що росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна, — заявив президент.

Нагадаємо, 16 січня Bloomberg вийшла з матеріалом про те, у Давосі США запропонують Зеленському змінити стратегію та перейти до оборони.

Як пише Bloomberg, Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не сподобається чути це або обговорювати публічно. На думку автора статті, він має сказати Саллівану, щоб той передав Байдену і нагадав Конгресу, що Україна може тримати оборону тільки в разі, якщо США та їхні союзники забезпечать її всім необхідним.