Зеленский заявил, что Украине никогда не будет хватать людей в вопросе мобилизации. Фото:

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Україні завжди не вистачатиме людей для війни з російською федерацією.

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Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, заявивши, що країна-агресор росія не рахує чоловіків й мобілізує трупи. Однак Україна не кидала б людей під танки, навіть якщо кількість населення була б однаковою з росією. Про це глава держави заявив 17 січня на прес-конференції за підсумками зустрічей та дискусій у швейцарському Давосі.

Ми боремося проти рф, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м’ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно, — зазначив він.

Президент наголосив, що українська влада бореться за права людей і «який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права?». Саме тому Україні завжди не вистачатиме людей проти росії, «яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки».

Також Зеленський заявив, що ті військовозобов’язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні, бо це «питання закону та справедливості».

Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це і факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш, — заявив він.

Глава держави додав, що зарплата одного військового дорівнює податкам шести-восьми громадян. За його словами, допомога від західних союзників не йде на такі витрати бюджету.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі назвав російського диктатора володимира путіна «хижаком», який хоче «війни без кінця». Зеленський також нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а з моменту анексії Криму майже десять років.