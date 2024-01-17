Дроны-камикадзе атаковали оккупантов в россии. Фото:

https://racurs.ua/n191457-bpla-atakovali-stroiteley-fortifikacionnyh-soorujeniy-v-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли у російській Бєлгородській області.

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Гучно у цьому прикордонному регіоні було у середу, 17 січня. Дрони-камікадзе атакували окупантів, які будували фортифікаційні споруди в області. Про це український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

На опублікованому журналістом відео видно, як палає російська вантажівка, а перелякані люди розбігаються на всі боки.

Минулої ночі в російському Бєлгороді теж було гучно. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над містом пролітали безпілотники. Представник диктатури заявив про «збиття» семи БПЛА, але ця інформація дещо відрізняється від версії Міноборони рф, де заявляли про «знищення» чотирьох дронів.

Збиття безпілотників призвело до руйнувань — пошкоджено житловий будинок, виникло загоряння господарської споруди.

Як відомо, Бєлгородська область знаходиться на кордоні з Харковом. Повітряна відстань між містами складає 70 км. Найчастіше звідти російські війська атакують Харків ракетами. Регулярно на територію Бєлгородської області заходять диверсійні групи, які завдають ворогу шкоди.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород, в якому останнім часом почастішали вибухи, днями встановили залізобетонні укриття для захисту від обстрілів. А автобусні зупинки почали зміцнювати мішками з піском та бетонними блоками.