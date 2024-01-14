Укриття з бетону встановили в російському Бєлгороді. Фото: РІА «Новости»

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Укриття з бетону та заліза встановили у російському місті Бєлгород, в якому останнім часом почастішали вибухи.

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У центрі міста диктатура розмістила залізобетонну модульну споруду для захисту від обстрілів. Туди в разі небезпеки закликають ховатися місцеве населення. Про це 14 січня повідомило російське пропагандистське агентство РІА «Новости».

Напередодні російські медіа інформували, що в Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском та бетонними блоками.

Нагадаємо, вибухи в російському Бєлгороді, який розташований за 40 км від українського Харкова, останнім часом звучать регулярно. Зокрема, 30 грудня Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у цьому місті. Того дня неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Окупанти заявили про 20 загиблих і понад 100 поранених.

А 2 грудня Бєлгород знову був до під обстрілом, російська влада заявляла про поранених та руйнування. Крім того, 8 січня диктатура заявила про збиття 10 реактивних снарядів на підльоті до Бєлгорода. Того дня троє осіб дістали поранення, горіли автомобілі, були пошкоджені багатоповерхівки.

Джерело: РІА «Новости»