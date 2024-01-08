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Ракурс
У Бєлгороді знову вибухи, росіяни кажуть про роботу своєї ППО

У Бєлгороді знову вибухи, росіяни кажуть про роботу своєї ППО

8 січ 2024, 22:27
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В Міноборони рф увечері 8 січня заявили про збиття десяти реактивних снарядів на підльоті до Бєлгорода, які нібито випустила Україна.


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Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков повідомив про трьох поранених, вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджені автомобілі, зокрема займання чотирьох вантажівок.

Московитське Міноборони заявило, що збило 10 снарядів системи RM-70 «Vampire».

Автори заяви не бачать протиріччя в тому, що «Вампіри» до Бєлгорода взагалі долетіти не можуть.

Джерело: Ракурс


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