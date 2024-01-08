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У Бєлгороді знову вибухи, росіяни кажуть про роботу своєї ППО
У Бєлгороді знову вибухи, росіяни кажуть про роботу своєї ППОhttps://racurs.ua/ua/n191171-u-bielgorodi-znovu-vybuhy-rosiyany-kajut-pro-robotu-svoieyi-ppo.htmlРакурс
В Міноборони рф увечері 8 січня заявили про збиття десяти реактивних снарядів на підльоті до Бєлгорода, які нібито випустила Україна.
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Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков повідомив про трьох поранених, вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджені автомобілі, зокрема займання чотирьох вантажівок.
Московитське Міноборони заявило, що збило 10 снарядів системи RM-70 «Vampire».
Автори заяви не бачать протиріччя в тому, що «Вампіри» до Бєлгорода взагалі долетіти не можуть.
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