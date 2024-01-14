Місцева влада може купувати засоби РЕБ для протидії ракетам і дронам. Фото:

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Місцеві громади мають можливість закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії російським ракетам та безпілотникам.

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Протидія ворожим повітряним атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби є стандартною практикою. А в Україні зараз багато цивільних підприємств залучені виготовлення такого обладнання. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні в цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш — стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти — це допомагає зберегти життя, — зазначив він.

За словами Ігната, РЕБ може впливати на ворожі безпілотники. Ракету така система також може відвести від об'єкта й вона не долетить до вказаної цілі.

Речник Повітряних сил зазначив, що зараз керівники певних компаній вже думають про те, як захистити свої об'єкти від російських атак з повітря. Наголосив, що «за цим майбутнє" і додав, що «не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога».

Нагадаємо, вночі та вранці 13 січня російська федерація завдала масованого удару по Україні з повітря. Загалом було зафіксовано 40 ворожих цілей: керовані, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, крилаті ракети, ударні БПЛА. Сили ППО знищили вісім російських ракет. У Повітряних силах згодом заявили, що російські ракети «стали гіршими», бо понад 20 засобів, не досягли цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.