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Ракурс
Бійці тероборони ЗСУ дроном знищили склад боєприпасів рф. Фото:

Російський склад боєприпасів злетів у повітря на одній із ділянок фронту (ВІДЕО)

14 січ 2024, 20:18
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Українські військові знищили ще один склад з боєприпасами російської армії.


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На ворожий об'єкт скерували дрон-камікадзе. Професійно спрацювали оператори БПЛА 108-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це 14 січня Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у Telegram.

Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони, — йдеться у повідомленні.

Також Стратком ЗСУ оприлюднив відео проведеної операції.

У Генштабі ЗСУ вранці 14 січня повідомляли, що напередодні ракетні війська також уразили склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою ударного дрона знищили в районі Куп’янська самохідну артилерійську установку «Мста-С» російської армії.

Джерело: Ракурс


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