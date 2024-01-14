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Бойцы терробороны ВСУ дроном уничтожили склад боеприпасов России. Фото:
Склад боеприпасов рф взлетел на воздух на одном из участков фронта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191364-sklad-boepripasov-rf-vzletel-na-vozduh-na-odnom-iz-uchastkov-fronta-video.htmlРакурс
Українські військові знищили ще один склад з боєприпасами російської армії.
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На ворожий об'єкт скерували дрон-камікадзе. Професійно спрацювали оператори БПЛА 108-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це 14 січня Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у Telegram.
Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони, — йдеться у повідомленні.
Також Стратком ЗСУ оприлюднив відео проведеної операції.
У Генштабі ЗСУ вранці 14 січня повідомляли, що напередодні ракетні війська також уразили склад з боєприпасами ворога.
Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою ударного дрона знищили в районі Куп’янська самохідну артилерійську установку «Мста-С» російської армії.
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