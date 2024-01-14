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Ракурс
Бойцы терробороны ВСУ дроном уничтожили склад боеприпасов России. Фото:

Склад боеприпасов рф взлетел на воздух на одном из участков фронта (ВИДЕО)

14 янв 2024, 20:18
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Українські військові знищили ще один склад з боєприпасами російської армії.


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На ворожий об'єкт скерували дрон-камікадзе. Професійно спрацювали оператори БПЛА 108-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це 14 січня Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило у Telegram.

Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони, — йдеться у повідомленні.

Також Стратком ЗСУ оприлюднив відео проведеної операції.

У Генштабі ЗСУ вранці 14 січня повідомляли, що напередодні ракетні війська також уразили склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою ударного дрона знищили в районі Куп’янська самохідну артилерійську установку «Мста-С» російської армії.

Источник: Ракурс


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