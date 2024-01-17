ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО. Фото:

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Збройні сили України вперше застосували систему протиповітряної оборони проекту FrankenSAM.

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У ніч проти 17 січня ця система ППО збила один із російських дронів-камікадзе типу Shahed, які росіяни запускали по Україні. Ворожий БПЛА уразили на відстані 9 км. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив на брифінгу Українського дому в Давосі.

За його словами, зараз у межах FrankenSAM напрацювали п’яти проектів. Всі ці системи вже розгорнули «на полі битви».

Як відомо, платформа FrankenSAM — це проект із посилення української ППО, яка дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок. Ці гібридні системи вироблять паралельно в Україні та Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року американська газета Financial Times повідомляла, що українські фахівці переобладнали передані США керовані ракети типу «повітря-повітря» AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 у ракети «земля-повітря». Тепер їх зможуть використовувати сили ППО.

А видання The New York Times інформувало, що один варіант таких систем поєднує радянські пускові установки «Бук» та західні ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.