Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ вперше застосували гібридну систему ППО. Фото:
ЗСУ вперше застосували гібридну систему ППО для збиття «Шахеда» — міністрhttps://racurs.ua/ua/n191460-zsu-vpershe-zastosuvaly-gibrydnu-systemu-ppo-dlya-zbyttya-shaheda-ministr.htmlРакурс
Збройні сили України вперше застосували систему протиповітряної оборони проекту FrankenSAM.
.
У ніч проти 17 січня ця система ППО збила один із російських дронів-камікадзе типу Shahed, які росіяни запускали по Україні. Ворожий БПЛА уразили на відстані 9 км. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив на брифінгу Українського дому в Давосі.
За його словами, зараз у межах FrankenSAM напрацювали п’яти проектів. Всі ці системи вже розгорнули «на полі битви».
Як відомо, платформа FrankenSAM — це проект із посилення української ППО, яка дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок. Ці гібридні системи вироблять паралельно в Україні та Сполучених Штатах Америки.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року американська газета Financial Times повідомляла, що українські фахівці переобладнали передані США керовані ракети типу «повітря-повітря» AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 у ракети «земля-повітря». Тепер їх зможуть використовувати сили ППО.
А видання The New York Times інформувало, що один варіант таких систем поєднує радянські пускові установки «Бук» та західні ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.