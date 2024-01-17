Украинский FPV-дрон поразил группу оккупантов. Фото: ОП

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Ракурс

Збройні сили України продовжують завдавати військових втрат росії.

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За допомогою одного FPV-дрона українські захисники уразили групу російської піхоти. Відео моменту ураження ворожого підрозділу Сухопутні війська ЗСУ 17 січня опублікували у Telegram.

На опублікованих кадрах видно, як четверо солдатів армії російською федерацією рухаються стежкою, а згодом починають бігти. За мить по них вдарив БПЛА. Двоє загарбників зуміли врятувалися, але інші, ймовірно, були ліквідовані.

Нагадаємо, 16 січня Сухопутні війська показали, як під Авдіївкою по групі російської піхоти відпрацювали українські FPV-дрони, а також здійснювалося скидання вибухівки з БПЛА.