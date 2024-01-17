Делегация из Китая отказалась встречаться с Зеленским в Швейцарии. Фото:

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Ракурс

Китайська делегація відмовилася від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Швейцарії.

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Пекін відмовився погодити зустріч прем'єр-міністра Лі Цяна й українського лідера на швейцарській території. Делегація з КНР у Швейцарії мала широкі можливості сидіти навпроти колег із Києва у Берні чи в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. І будь-яка зустріч представників цих країн «задовольнила б давню надію української влади провести відверті особисті дискусії з китайськими топ-чиновниками». Про це пише видання Politico.

Медіа вказує, що раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що КНР вкрай важливо приєднатися до мирних переговорів. Також він натякав, що у Зеленського буде можливість поспілкуватися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном. Однак зустріч так і не відбулася.

Також у статті йдеться, що це могло бути останньою ознакою того, що Пекін не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни росії проти України. Натомість китайська влада стала на бік країни-агресора й постачає окупантам матеріали для військових цілей.

Зазначається, що рішення КНР не проводити зустріч з українською делегацією виглядало навмисним, а не результатом проблем із розкладом.

Нагадаємо, Китай не братиме участі у третьому саміті Української формули миру на Мальті, хоча делегація з КНР була присутня на подібному заході в Саудівській Аравії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді назвав це «суперпроривом».

Джерело: Politico