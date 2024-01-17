Министерство обороны Украины расторгло контракт на поставку продовольствия с компанией Игоря Гринкевича. Фото:

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Міністерство оборони України розірвало останній контракт з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

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У середу, 17 лютого, було ухвалено рішення про розірвання контракту на постачання харчів для ЗСУ з компанією «Трейд лайнс рітейл». Цей контракт стосувався поставок харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

У відомстві зазначили, що наприкінці минулого року ця компанія перемогла на конкурсних торгах в системі Prozorro. Вона отримала право на постачання харчів по одному з 30 контрактів для Збройних сил України. Компанії вже надіслали всі документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів».

Водночас на Prozorro оголосили інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для армії за процедурою прямих договорів.

У Міноборони заявили, що просять визнати відомство потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевича.

Нагадаємо, 17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони, та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків на майже мільярд гривень. Підозрюваних викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України.