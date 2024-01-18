Ночью над Украиной сбивали Шахеды. Фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n191469-rossiya-atakovala-ukrainu-desyatkami-dronov-shahed-kak-otrabotala-pvo.html

Ракурс

Десятки російських «Шахедів» атакували Україну у ніч на 18 січня.

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З району Приморсько-Ахтарська в окупованому Криму та Курської області рф ворог запустив 33 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». Крім того, дві зенітні керовані ракети С-300 були спрямовані ворогом з Бєлгородської області по Харківщині. Про це Повітряні сили ЗСУ 18 січня повідомили у Telegram.

Основні напрямки удару — це південь та північ. Українські Повітряні сили та підрозділи Сил оборони зуміли знищити 22 ворожі дрони. Військові наголосили, що ще кілька БПЛА не досягли своїх цілей.

Збивали російські безпілотники зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. ППО працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, вночі 17 січня Збройні сили України вперше застосували гібридну систему протиповітряної оборони проекту FrankenSAM для збиття російських дронів-камікадзе типу Shahed. Ворожий БПЛА уразили на відстані 9 км.