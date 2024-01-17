Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новый реактивный дрон был испытан в Украине. Фото: Максим Глушак

Новый реактивный дрон испытали в Украине (ФОТО)

17 янв 2024, 22:50
999

Новий вітчизняний дрон на реактивній тязі випробували на території України.


.

У мережі з’явилися фото нового українського «птаха». Повітряна машина схожа на боєприпас з крилами. Детальні технічні характеристики поки що не розголошуються. Про це користувач Максим Глушак 17 січня повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі. Все для наближення перемоги! Подробиці згодом, — написав він.

Як зазначив портал «Мілітарний», на опублікованих ним фото можна побачити БПЛА розроблений по аеродинамічній схемі «Качка», з переднім горизонтальним оперенням. А у кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун.

Також зазначається, що дрон-камікадзе має пряме крило з кінцевими крильцями типу «Хьорнера», які забезпечують додаткову підіймальну силу. У випробуваннях нового безпілотника взяли участь волонтери з благодійного фонду «Батальйон Волонтер».

Новий БПЛА потребує спеціального візка для зльоту, який під час набору висоти відпадає та залишається на злітній смузі.

Новий реактивний дрон випробували в Україні. Фото: Максим Глушак

Новий реактивний дрон випробували в Україні. Фото: Максим Глушак

Новий реактивний дрон випробували в Україні. Фото: Максим Глушак

Нагадаємо, українські ЗМІ розкрили подробиці нового покоління надводного безпілотника «Морського малюка». БПЛА здатен нести до 850 кг вибухівки, а не 108 кг як раніше. Також Sea Baby оснастили вогнеметними системами, яка дозволяє вести в морський бій з противником.

Джерело: «Мілітарний»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров