Концерн Rheinmetall отремонтировал «Леопарды» для Украины. Фото:

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Німецький збройний концерн Rheinmetall відремонтував для України перші танки Leopard 2.

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Два із 14 «Леопардів», які були придбані для ЗСУ Нідерландами та Данією, вже готові до відправлення до України. Бронемашини пройшли капітальний ремонт на потужностях Rheinmetall. Спочатку танки відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Про це 17 січня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила у соціальні мережі Х.

Перші 2 із 14 танків Leopard 2 для України готові до використання. Нідерланди та Данія замовили їх у промисловості. Після підготовки українських військових сучасні бойові танки будуть доставлені в Україну в найкоротший термін, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника нідерландського Міноборони, найближчими місяцями концерн Rheinmetall підготує решту 12 танків. «Леопарди» разом із запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну влітку 2024 року.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство оборони Литви прозвітувало про те, що відремонтували перші пошкоджені в бою танки Leopard 2. Союзники заявили, що незабаром ця бронетехніка знову опиниться на арені бойових дій в Україні.