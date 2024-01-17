Бундестаг не поддержал передачу Украине ракет Taurus. Фото:

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Бундестаг Німеччини відмовився підтримувати заклик до передачі Taurus Україні.

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Німецький парламент у середу, 17 січня, не підтримав проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що важливий для України законопроект відхилили. Проти виступили 485 депутатів, а «за» проголосували 178 парламентарів. Утрималися від голосування троє німецьких обранців.

Однак вирішальне слово щодо експорту озброєнь залишається за федеральним урядом, зокрема, за Федеральною Радою безпеки.

Як відомо, Taurus — далекобійна ракета повітряного базування, яка запускається з літаків. На озброєнні України вже є схожі ракети — французька SCALP та британська Storm Shadow.

Її стартова маса становить 1 тис. 360 кг, а бойова частина важить 481 кг. Довжина фюзеляжу становить 5,1 м, ширина фюзеляжу — 1,08 м. Дальність пустку «Тауруса» орієнтовно 500 км, ракета може розвивати дозвукову швидкість.

Окрема особливість полягає саме в бойовій частині, оскільки тут використовується тандемна бетонобійна боєголовка MEPHISTO для ураження як укріплених цілей або об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що німецькі політики з партій-партнерів по коаліції, «зелених» і вільних демократів (ВДП), а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), наголосили на необхідності передачі Україні ракет Taurus та висунули серйозні звинувачення проти канцлера Олафа Шольца.