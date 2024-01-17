Новий реактивний дрон випробували в Україні. Фото: Максим Глушак

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Новий вітчизняний дрон на реактивній тязі випробували на території України.

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У мережі з’явилися фото нового українського «птаха». Повітряна машина схожа на боєприпас з крилами. Детальні технічні характеристики поки що не розголошуються. Про це користувач Максим Глушак 17 січня повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі. Все для наближення перемоги! Подробиці згодом, — написав він.

Як зазначив портал «Мілітарний», на опублікованих ним фото можна побачити БПЛА розроблений по аеродинамічній схемі «Качка», з переднім горизонтальним оперенням. А у кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун.

Також зазначається, що дрон-камікадзе має пряме крило з кінцевими крильцями типу «Хьорнера», які забезпечують додаткову підіймальну силу. У випробуваннях нового безпілотника взяли участь волонтери з благодійного фонду «Батальйон Волонтер».

Новий БПЛА потребує спеціального візка для зльоту, який під час набору висоти відпадає та залишається на злітній смузі.

Нагадаємо, українські ЗМІ розкрили подробиці нового покоління надводного безпілотника «Морського малюка». БПЛА здатен нести до 850 кг вибухівки, а не 108 кг як раніше. Також Sea Baby оснастили вогнеметними системами, яка дозволяє вести в морський бій з противником.

Джерело: «Мілітарний»