Джо Байден призвал лидеров Конгресса оперативно одобрить помощь Украине. Фото:

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Ракурс

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу та членами комітетів Палати представників для обговорення нагальної потреби у виділенні допомоги Україні.

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Американський лідер під час зустрічі з топ-конгресменами закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США. Байден наголосив, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті. Про це йдеться на веб-сторінці Білого дому.

Байден підкреслив, що важливо те, щоб Конгрес проголосував за надання Україні необхідного озброєння — засобів протиповітряної оборони та артилерії.

Американський лідер також обговорив із законодавцями «обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу». За словами Байдена, бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США, НАТО та решту вільного світу.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що в Давосі США запропонують Володимиру Зеленському змінити стратегію та перейти до оборони.