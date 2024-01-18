Снайпер ГПСУ ликвидировал двух оккупантов возле Бахмута. Фото:

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Ракурс

Снайпер ДПСУ ліквідував двох окупантів на Бахмутському напрямку.

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Прикордонний з позивним Одеса відмінно відпрацював по ворогах з української гвинтівки UAR-10. Про це Державна прикордонна служба України 18 січня повідомила у Telegram.

Двоє «освободітєлєй» забули, що для них прогулянки на українській землі є смертельно-небезпечними. Про це їм нагадав снайпер з позивним Одеса, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 7,62-мм cамозарядну напівавтоматичну снайперську гвинтівку UAR-10 прийняли на озброєння Збройних сил України у 2018 році. Її можна вважати аналогом американської автоматичної гвинтівки АR-10.

За рахунок автоматики на відведенні порохових газів ця гвинтівка може здійснювати до 21 пострілу за хвилину. При цьому під час стрільби розсіювання від точки прицілювання становить до 3 см. Прицільна дальність ураження становить до 1 тис. 200 м. Важить UAR-10 всього 5 кг, а довжина — від 103 до 124 см.

Нагадаємо, 17 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував у мережі відео, котре показує ліквідацію російського загарбника снайпером з відстані 900 м. Відмінно спрацювали «Привиди Бахмута».