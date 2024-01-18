В музее Шухевича удалось сохранить лестницу, на которой командир УПА дал свой последний бой

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Працівникам музею Романа Шухевича вдалося зберегти сходи з будівлі. Музей Шухевича на Білогорщі був знищений внаслідок влучання шахеда 1 січня 2024 року.

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«Суспільне» повідомило, що, за словами працівників музею, саме на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич дав свій останній бій та відстрілювався від чекістів.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі — повністю знищений вогнем. Пожежа сталася внаслідок падіння уламків безпілотника 1 січня 2024 року. У вогні вціліло погруддя командира УПА.

Згодом з-під завалів дістали фортепіано, на якому грав Роман Шухевич. Світлину показали працівники музею, який був знищений 1 січня внаслідок атаки безпілотників.

То є маленький рояль Романа Шухевича, його особистий, на крайній лівій клавіші він видряпав «Шухевич». За тим експонатом мені найбільш шкода, він стояв на першому поверсі, на нього то все посипалось, — каже донька головного командира УПА Марія Шухевич-Трильовська.

Музейники пишуть, що збережуть фортепіано як свідка акту російської агресії.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича відкрили у 2001 році в будинку, де загинув головний командир УПА Шухевич, а також де знаходилася його штаб-квартира.

Саме тут відбувався останній бій командира. Музей містив багато артефактів та важливих речей. Зокрема при його реставрації у дерев’яній стіні була знайдена куля від пістолета «Вальтер». Окрім того, саме місце та цей будинок мали історичне значення. Сходи, криївка, житлова кімната були головними меморіальними об'єктами музею.

Збитки наразі сягають 2 млн 258 тис. грн — це вартість будівлі. Ця сума не включає кошторис цінних речей.

Разом із тим, як повідомляє «Суспільне Львів» з посиланням на ОВА, близько 600 одиниць музейних експонатів ще на початку повномасштабної війни перенесли в безпечне місце.