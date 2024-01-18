Третья из стран Балтии взялась за выкуривание Моспатриархата

https://racurs.ua/n191495-tretya-iz-stran-baltii-vzyalas-za-vykurivanie-mospatriarhata.html

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Третя з балтійських країн взялася за викурювання Моспатріархату. Естонія не дозволила жити у Таллінні митрополиту МП, із дуже чітким формулюванням: він підтримує дії агресора.

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Естонія не продовжить дію посвідки на проживання очільнику Естонської митрополії РПЦ митрополиту Євгену (Валерію Решетнікову), оскільки він становить загрозу безпеці Естонії. Термін дії його чинної посвідки на проживання спливає 6 лютого, після чого він має залишити Естонію. Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав Решетнікову відповідне рішення.

Про це повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони, інформує Postimees.

Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, зокрема в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, попри попередження, які він отримував раніше, — пояснив керівник бюро прикордонної охорони Пих’яської префектури Індрек Ару.

Він також нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні парламент Естонської республіки (Рійгікогу) визнав російську федерацію терористичною державою.

Окрім того, зазначається, що представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснили йому, що слід припинити виправдовувати військові дії росії й кремлівського режиму в публічній діяльності. Всупереч зробленим раніше попередженням, Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і невідповідна для правового поля Естонії. Тому Решетнікова визнано особою, яка становить загрозу безпеці держави.

Раніше демонтажем МП на своїх теренах зайнялися Молдова та Болгарія, інші країни Балтії.

У жовтні 2022 року «Нова газета. Балтія» писала, що Решетніков засудив вторгнення російських військ в Україну, а також заявив, що не поділяє слова патріарха Кирила про відпущення гріхів військовослужбовцям. Видання посилалося на лист митрополита, який він відправив у МВС і Мін’юст Естонії у відповідь на питання про його відношення до війни.

Цей лист також був опублікований на сайті Естонської православної церкви, проте зараз цього листа на сайті немає.