Третя з балтійських країн взялася за викурювання Моспатріархату

https://racurs.ua/ua/n191495-tretya-z-krayin-baltiyi-vzyalasya-za-vykuruvannya-mospatriarhatu.html

Ракурс

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Третя з балтійських країн взялася за викурювання Моспатріархату. Естонія не дозволила жити у Таллінні митрополиту МП, із дуже чітким формулюванням: він підтримує дії агресора.

Естонія не продовжить дію посвідки на проживання очільнику Естонської митрополії РПЦ митрополиту Євгену (Валерію Решетнікову), оскільки він становить загрозу безпеці Естонії. Термін дії його чинної посвідки на проживання спливає 6 лютого, після чого він має залишити Естонію. Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав Решетнікову відповідне рішення.

Про це повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони, інформує Postimees.

Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, зокрема в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, попри попередження, які він отримував раніше, — пояснив керівник бюро прикордонної охорони Пих’яської префектури Індрек Ару.

Він також нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні парламент Естонської республіки (Рійгікогу) визнав російську федерацію терористичною державою.

Окрім того, зазначається, що представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснили йому, що слід припинити виправдовувати військові дії росії й кремлівського режиму в публічній діяльності. Всупереч зробленим раніше попередженням, Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і невідповідна для правового поля Естонії. Тому Решетнікова визнано особою, яка становить загрозу безпеці держави.

Раніше демонтажем МП на своїх теренах зайнялися Молдова та Болгарія, інші країни Балтії.

У жовтні 2022 року «Нова газета. Балтія» писала, що Решетніков засудив вторгнення російських військ в Україну, а також заявив, що не поділяє слова патріарха Кирила про відпущення гріхів військовослужбовцям. Видання посилалося на лист митрополита, який він відправив у МВС і Мін’юст Естонії у відповідь на питання про його відношення до війни.

Цей лист також був опублікований на сайті Естонської православної церкви, проте зараз цього листа на сайті немає.