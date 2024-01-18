НАТО проведет самые большие учения за последнее десятилетие

https://racurs.ua/n191496-nato-provedet-samye-bolshie-ucheniya-za-poslednee-desyatiletie.html

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Північноатлантичний альянс проведе найбільші навчання за останнє десятиріччя. До навчань Steadfast Defender 2024, що проводитимуться з наступного тижня до травня, залучать приблизно 90 тис. військовослужбовців країн-членів НАТО і Швеції.

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Північноатлантичний альянс проведе найбільші навчання за останнє десятиріччя.

Про це повідомляє Reuter.

Альянс продемонструє свою здатність посилити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного перекидання військ з Північної Америки, — сказав головнокомандувач НАТО Крістофер Каволі після дводенної зустрічі національних начальників штабів оборони.

Метою проведення масштабних навчань є відпрацювання захисту східного флангу НАТО.

Нещодавно «Мілітарний» повідомляв, що Велика Британія направить своїх військовослужбовців для участі у Steadfast Defender 2024.

Розгортання включатиме 16 тис. військовослужбовців британської армії, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу та підводні човни Королівського флоту, а також винищувачі F35B Lightning II та розвідувальні літаки.

Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить близько 20 тис. військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів холодної війни, — заявив британський міністр оборони Грант Шаппс.

Також нещодавно повідомлялося, що в руки видання Bild потрапив сценарій навчань НАТО, де відпрацьовується великий напад росії.

У сценарії дії росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.