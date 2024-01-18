россия ударила по Украине редкостной 4-тонной противокорабельной ракетой П-35

https://racurs.ua/n191498-rossiya-udarila-po-ukraine-redkostnoy-4-tonnoy-protivokorabelnoy-raketoy-p-35.html

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росія вдарила по Україні рідкісною 4-тонною протикорабельною ракетою П-35.

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Defense Express стверджує, що це перший відомий випадок її застосування. Це ракета завдовжки 10 метрів, зі стартовою вагою чотири тонни.

Цю зброю розробляли у 1950-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році. Попри вік, П-35 все ще перебуває на озброєнні рф. Зокрема вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу «Редут». Станом на 2021 рік росіяни мали вісім пускових установок таких ракет.

Окрім того, ракета П-35 використовується у стаціонарному комплексі «Утес», який також відомий під назвою «Объект-100». Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Загалом у рф було лише два таких комплекси — у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі (за наявною інформацією — покинутий).