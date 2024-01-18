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Ракурс
Нефтяной терминал вблизи Санкт-Петербурга атаковали беспилотником украинского производства

Нефтяной терминал вблизи Санкт-Петербурга атаковали беспилотником украинского производства

18 янв 2024, 22:27
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Уранці 18 сычня на території нафтогазової компанії «Петербургский нефтяной терминал» упав і вибухнув невідомий дрон.


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Пізніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що нафтобазу в російському Санкт-Петербурзі атакував безпілотник українського виробництва.

Цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1 250 км, — розповів міністр.

Нагадаємо, цієї ночі БПЛА вперше атакували Санкт-Петербург.

Як заявили в міноборони рф, над територією Ленінградської області «був перехоплений один безпілотний літальний апарат» (також вони заявляють про один «знищений БПЛА» в Підмосков’ї).

Натомість за даними російських ТГ-каналів, безпілотники атакували «Петербурзький нафтовий термінал».

Канал Shot пише, що «один БПЛА впав на території термінала і загорівся».

За даними каналу «База», всього було запущено три безпілотники: два нібито «були придушені силами РЕБ і впали у Фінську затоку, а ще один «був збитий» над територією нафтогазового термінала близько 1.30 ночі.

Як пише ТГ-канал, «уламки» дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту, між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Постраждалих немає.

За даними «Бази», БПЛА «були запущені з боку України та пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську і Новгородську області».

Источник: Ракурс


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