Северная Корея объявила об испытаниях подводного ядерного оружия

https://racurs.ua/n191503-severnaya-koreya-obyavila-ob-ispytaniyah-podvodnogo-yadernogo-orujiya.html

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КНДР провела випробування підводної ядерної зброї «Хеїль-5−23»

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Про це йдеться у заяві Міноборони країни, поширеній державним інформагентством Північної Кореї ЦТАК.

Випробування зброї в акваторії Японського моря, стверджує Міноборони КНДР, стало «відповіддю на військово-морські навчання, які США, Південна Корея та Японія проводили з 15 по 17 січня».

Ми рішуче засуджуємо безрозсудне діяння США та їхніх сателітів, які від початку нового року серйозно загрожують безпеці КНДР, і суворо попереджаємо про катастрофічні наслідки.

14 січня диктатура Північної Кореї заявила про випробування в Японському морі балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою керованою боєголовкою.

Міноборони Південної Кореї тоді засудило випробування, проведені КНДР, наголосивши, що на прямі провокації з боку Північної Кореї буде відповідна відповідь.