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Північна Корея оголосила про випробування підводної ядерної зброї
Північна Корея оголосила про випробування підводної ядерної зброїhttps://racurs.ua/ua/n191503-pivnichna-koreya-ogolosyla-pro-vyprobuvannya-pidvodnoyi-yadernoyi-zbroyi.htmlРакурс
КНДР провела випробування підводної ядерної зброї «Хеїль-5−23»
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Про це йдеться у заяві Міноборони країни, поширеній державним інформагентством Північної Кореї ЦТАК.
Випробування зброї в акваторії Японського моря, стверджує Міноборони КНДР, стало «відповіддю на військово-морські навчання, які США, Південна Корея та Японія проводили з 15 по 17 січня».
Ми рішуче засуджуємо безрозсудне діяння США та їхніх сателітів, які від початку нового року серйозно загрожують безпеці КНДР, і суворо попереджаємо про катастрофічні наслідки.
14 січня диктатура Північної Кореї заявила про випробування в Японському морі балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою керованою боєголовкою.
Міноборони Південної Кореї тоді засудило випробування, проведені КНДР, наголосивши, що на прямі провокації з боку Північної Кореї буде відповідна відповідь.