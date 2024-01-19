россия готовит масштабное наступление летом, Украина перейдет к "активной обороне" - Financial Times

https://racurs.ua/n191516-rossiya-gotovit-masshtabnoe-nastuplenie-letom-ukraina-pereydet-k-aktivnoy-oborone-financial.html

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Україна готується до довгого військового протистояння і перейде до стратегії «активної оборони» у 2024 році.

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Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на західних чиновників та джерела у Збройних силах України.

Один із європейських чиновників стверджує, що українська влада буде утримувати лінію фронту і «досліджувати слабкі місця для використання у поєднанні з далекими повітряними ударами». За словами співрозмовника, це дозволить Україні «нарощувати свої сили» цього року і підготуватися до 2025 року, коли контрнаступання матиме більше шансів.

При цьому західні чиновники вважають, що успіх будь-якого майбутнього українського контрнаступу залежатиме від готовності союзників Києва надавати йому військову допомогу.

Крім того, за інформацією джерел, росія може планувати великомасштабний наступ улітку, щоб повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Проте експерти сумніваються, що одна зі сторін має «перспективи оперативного прориву».

Журналісти наводять думку, що оборонна позиція України дозволить російському диктатору володимиру путіну «демонструвати всьому світу, що Україна не може виграти війну».