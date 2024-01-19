Бундестаг одобрил реформу закона о гражданстве — она ускорит процесс натурализации

https://racurs.ua/n191517-bundestag-odobril-reformu-zakona-o-grajdanstve-ona-uskorit-process-naturalizacii-v-frg.html

Ракурс

Бундестаг схвалив реформу закону про громадянство — вона прискорить процес натуралізації.

.

Отримання громадянства ФРН стане можливим лише через п’ять років проживання в країні замість восьми. І навіть через три роки за «спеціальні інтеграційні досягнення» — це можуть бути особливо добрі успіхи в навчанні, професії чи волонтерстві. Окрім того, з’явиться можливість зберегти перше громадянство.

Діти батьків-іноземців отримуватимуть німецьке громадянство при народженні, якщо один із батьків легально проживав у Німеччині п’ять років — раніше це було можливе лише після восьми років.

Внесено також поправку «про антисемітизм» — у майбутньому кожен, хто захоче отримати громадянство, має прямо визнати «особливу історичну відповідальність Німеччини за несправедливе націонал-соціалістичне правління та його наслідки, особливо за захист єврейського життя».

З 639 поданих голосів 382 були за реформу, 234 проти, 23 утрималися. Перш ніж закон набуде чинності, його має схвалити Бундесрат та підписати федеральний президент.