Бундестаг схвалив реформу закону про громадянство - вона прискорить процес натуралізації

https://racurs.ua/ua/n191517-bundestag-shvalyv-reformu-zakonu-pro-gromadyanstvo-vona-pryskoryt-proces-naturalizaciyi-u-frn.html

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Бундестаг схвалив реформу закону про громадянство — вона прискорить процес натуралізації.

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Отримання громадянства ФРН стане можливим лише через п’ять років проживання в країні замість восьми. І навіть через три роки за «спеціальні інтеграційні досягнення» — це можуть бути особливо добрі успіхи в навчанні, професії чи волонтерстві. Окрім того, з’явиться можливість зберегти перше громадянство.

Діти батьків-іноземців отримуватимуть німецьке громадянство при народженні, якщо один із батьків легально проживав у Німеччині п’ять років — раніше це було можливе лише після восьми років.

Внесено також поправку «про антисемітизм» — у майбутньому кожен, хто захоче отримати громадянство, має прямо визнати «особливу історичну відповідальність Німеччини за несправедливе націонал-соціалістичне правління та його наслідки, особливо за захист єврейського життя».

З 639 поданих голосів 382 були за реформу, 234 проти, 23 утрималися. Перш ніж закон набуде чинності, його має схвалити Бундесрат та підписати федеральний президент.

Процедура набуття громадянства ФРН передбачає й інші обмеження для певних категорій людей. Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто «зневажає людську гідність». Ще однією перешкодою на шляху до громадянства ФРН стане поведінка, що демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок, а також багатоженство.