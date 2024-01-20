На фронте за сутки произошло 103 боестолкновения. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n191533-genshtab-vsu-nazval-samoe-tyajeloe-napravlenie-na-fronte.html

Ракурс

Бойові дії в Україні не припиняються — упродовж п’ятниці, 19 січня, відбулося 103 бойові зіткнення.

.

Найважче українським захисникам на Авдіївському напрямку. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби було відбито 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 січня.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Харківської області. Ще 10 спроб штурмів були припинені бійцями сил оборони на Лиманському напрямку — біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак.

Росіяни безуспішно йшли в атаку біля Золотої Ниви на Шахтарському напрямку, а на Запорізькому напрямку було відбито три атаки західніше Вербового.

Водночас ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Вчора авіація Повітряних сил завдала ударів по району зосередження особового складу противника, а ракетні війська уразили чотири артилерійських засоби росіян.

Нагадаємо, бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної бригади опублікували відео штурму позицій російських загарбників. За 5 хвилин українські десантники знищили 10 окупантів та повернули позиції під контроль Сил оборони.