Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191528-10-okupantiv-za-5-hvylyn-znyschyly-zsu-pid-chas-shturmu-vorojyh-pozyciy-video.html

Ракурс

Відео успішного штурму бійцями 25-ї Окремої повітрянодесантної бригади ворожих позицій було опубліковане у соцмережах.

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За 5 хвилин мінус 10 окупантів та повернуті під контроль позиції. Майстер-клас по штурму від 25 ОДШБ, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.