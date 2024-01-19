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10 окупантів за 5 хвилин знищили ЗСУ під час штурму ворожих позицій (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191528-10-okupantiv-za-5-hvylyn-znyschyly-zsu-pid-chas-shturmu-vorojyh-pozyciy-video.htmlРакурс
Відео успішного штурму бійцями 25-ї Окремої повітрянодесантної бригади ворожих позицій було опубліковане у соцмережах.
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За 5 хвилин мінус 10 окупантів та повернуті під контроль позиції. Майстер-клас по штурму від 25 ОДШБ, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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