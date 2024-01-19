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Відео успішного штурму бійцями 25-ї Окремої повітрянодесантної бригади ворожих позицій було опубліковане у соцмережах.
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За 5 хвилин мінус 10 окупантів та повернуті під контроль позиції. Майстер-клас по штурму від 25 ОДШБ, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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