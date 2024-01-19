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Ракурс
Нам пиз**ц, Люда - в Брянской области неизвестный дрон атаковал нефтебазу

Нам пиз**ц, Люда — в Брянской области неизвестный дрон атаковал нефтебазу (ВИДЕО)

19 янв 2024, 08:13
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Губернатор Брянської області рф повідомив, що після збиття українського безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях.


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Олександр Богомаз написав, що при збитті українського безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях Він це формулює так:

При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази.

До цього на сторінках у соцмережах спільноти міста Клинці Брянської області, а також самого Брянська (за 150 км від Клинців), з’явилося безліч постів з фотографіями та відео сильної пожежі на нафтобазі.

За кілька хвилин до першого повідомлення в паблику про пожежу Міністерство оборони росії повідомило, що над Брянською областю рано-вранці було збито український БПЛА літакового типу.

Источник: Ракурс


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