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Нам пиз**ц, Люда - в Брянской области неизвестный дрон атаковал нефтебазу
Нам пиз**ц, Люда — в Брянской области неизвестный дрон атаковал нефтебазу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191500-nam-piz-c-luda-v-bryanskoy-oblasti-neizvestnyy-dron-atakoval-neftebazu-video.htmlРакурс
Губернатор Брянської області рф повідомив, що після збиття українського безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях.
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Олександр Богомаз написав, що при збитті українського безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях Він це формулює так:
При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази.
До цього на сторінках у соцмережах спільноти міста Клинці Брянської області, а також самого Брянська (за 150 км від Клинців), з’явилося безліч постів з фотографіями та відео сильної пожежі на нафтобазі.
За кілька хвилин до першого повідомлення в паблику про пожежу Міністерство оборони росії повідомило, що над Брянською областю рано-вранці було збито український БПЛА літакового типу.
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